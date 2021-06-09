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среда, 09 июня 2021 12:26

Ассоциация Мякоты может работать в интересах одного застройщика — политолог

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Ассоциация Мякоты может работать в интересах одного застройщика — политолог
Политолог Дмитрий Марунич. Фото: из открытых источников

Ассоциация инвесторов нового жилья под руководством Светланы Мякоты может работать в интересах застройщика "Интеграл-Буд".

Такое мнение в своем блоге на портале "Цензор.Нет" высказал политолог Дмитрий Марунич.

Эксперт отметил, что эта организация с начала деятельности в сентябре 2020 года объявила своей целью борьбу "против рейдеров, искусственно блокирующих реализацию проектов застройщиков".

"Команда Светланы Мякоты критиковала бывшего народного депутата и депутата Киевского горсовета Игоря Мирошниченко, а также экс-заместителя главного архитектора Киева Виктора Глебу. В то же время эти две фамилии назывались в числе основных критиков компании "Интеграл-Буд" бывшего народного депутата Владимира Зубика. Впоследствии имя "бенефициара" мероприятий в ассоциации уже не скрывали — "Интеграл-Буд", — отмечает блогер.

По оценке Марунича, бюджет организации за прошлый год в 85,4 тыс. грн не соответствует масштабам активностей организации.

"Даже если стараться, этих денег явно не хватит для аренды хотя бы скромной комнаты под офис на Крещатике, 44 А, ведения своего сайта и странички в Facebook, привлечения явной "массовки" на небольшие акции, размещение новостей в СМИ. И это при условии работы учредителей организации "за идею" — зарплату общественная организация может и не платить", — отмечается в блоге.

Марунич не исключает, что очередным проектом для структуры Мякоты мог стать проект "Интеграл-Буда" по строительству ЖК на участке по адресу: улица Жмаченко, 20.

Договор аренды этой земли с Евангельской церковью "Христианская надежда" в сентябре 2020 года расторг Киевсовет. Как следует из решения, за 16 лет организация не смогла выполнить условия договора.

Однако церковь пытается добиться разрешения на возведение высоток под видом "завершения строительства духовно-благотворительного комплекса".

Чтобы отвлечь внимание общественности от скандального проекта, его сторонники запустили информационную кампанию против ЖК-конкурентов, отметил политолог.

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