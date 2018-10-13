Арнольд Шварценеггер впервые прибыл в Киев

Актер примет участие в экономическом форуме. Фото: ТСН

13 октября в Киев прибыл актер, политик и бодибилдер Арнольд Шварценеггер.

В Киев он прибыл чартерным самолетом, который приземлился в аэропорту "Киев" (Жуляны). Там его встречал мэр столицы Виталий Кличко. В Киеве Шварценеггера будет сопровождать охрана, сообщает ТСН.

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Актер прибыл в Киев для участия в бизнес-форуме Olerom Forum One, который состоится во Дворце спорта.

Шварценеггер выступит на сцене Дворца спорта во время бизнес-форума "Человек и технологии". Стоимость билетов - от 2464 грн. Причем пообщаться со звездой лично смогут только владельцы билета категории "Платинум" (95 648 тыс.) Гости из этого сектора смогут даже поужинать с 71-летним Шварценеггером за одним столом.