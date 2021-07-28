Ярко и атмосферно: как цветет киевский ботсад

Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua/

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве расцвели различные растения.

Фото летних пейзажей появились в Facebook ботсада.

"Яркие краски летнего сада", - подписали подборку фотографий.

Сотрудники приглашают всех желающих пройтись по живописным аллеям сада и увидеть красоту собственными глазами.

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На одном из крупнейших лавандовых полей Украины наступил пик цветения. Живописный участок расположен в селе Стрелки Самборского района во Львовской области - в парке "Сказочные поля". Захватывающие "лавандовые" кадры показали в сети.