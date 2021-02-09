Андреевский спуск превратился в Буковель - атмосферное видео

В Киеве Андреевский спуск атаковали "сноубордисты". Фото: скриншот с видео

Столицу 2-й день подряд засыпает снегом. За последние 2 суток выпало около 30 см. Дороги для водителей и пешеходов превратились в настоящий квест. Часами приходится стоять в пробках и ждать общественный транспорт.

И когда одни жалуются на снежный коллапс, другие используют его на полную. Так Андреевской спуск в столице стал собственным Буковелем.

"Киев засыпает снегом. На Андреевском спуске появились первые сноубордисты", - говорится в описании видео "Украинской правды" в Facebook.

Пользователи отреагировали на видео:

- "Свой Буковель";

- "Это лучше, чем авто";

- "Пора открывать чемпионат Киева";

- "Прелесть использовать все возможности здесь и сейчас";

- "У нас так же, засыпает. Только Андреевского спуска не хватает";

- "Эгегей, это же так весело. Как это прикольно демонстрирует, как работают коммунальщики и как удобно жителям АУ".

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Освобождать транспорт из снежных ловушек в Киеве помогают бронетранспортеры. Военною технику для спасательных работ привлекла полиция города.