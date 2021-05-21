Акция против застройки киевского озера переросла в столкновения с силовиками

В Киеве представители местной общины митинговали против застройки озера Вырлица. Во время протеста активисты пытались свергнуть строительный забор, после чего началась потасовка с правоохранителями.

В демонстрации приняли участие около 100 человек, пишет Lb.ua.

Фото: Макс Требухов, Lb.ua

"Защищая озеро, мы боремся не только за сохранение ценной экосистемы, но прежде за безопасность и качество жизни каждого из нас. Чем дышать, где гулять и какие пейзажи наблюдать за окном, должен решать община - то есть мы с тобой. Скажи громко свое "нет" бетонном гетто и коррумпированным застройщикам", - говорится на странице акции в Facebook.

По словам активистов, община пыталась демонтировать незаконно установленный забор, на который застройщик не имеет разрешительных документов, и не дать продолжать засыпать озеро.

Во время столкновения с активистами силовики сломали камеру журналисту, который находился на месте происшествия.

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В Киеве на проезжей части продолжают скандальное строительство торгового центра April City. Новые опоры появились на полосе движения дороги со стороны Окружной на повороте с просп. Леся Курбаса. Летом 2020-го ТЦ уже строили за счет проезжей части магистральной автомобильной дороги.