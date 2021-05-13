Аэропорт "Киев" не будет работать почти год

Аэропорт "Киев" закрывают на 8 месяцев. Фото: pixabay.com

Аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского в 2023 году закроют на восемь - девять месяцев, чтобы продлить и усилить полосу. Длину полосы планируют увеличить на 460 м до 2770 м.

Об этом заявил председатель совета директоров предприятия Денис Костржевский, сообщил Avianews.

По его словам, это позволит без ограничений принимать все самолеты лоукостера Wizz Air - Airbus A320 и A321.

Аэропорт получит фактически новую полосу. Строители демонтируют старое асфальтовое покрытие, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь прочность PCN 72, рассказал Костржевский.

Также один из двух курсов полосы получит инструментальную систему посадки ILS категории II ICAO. Это позволит самолетам садиться в "Киеве" при видимости не менее 350 м. Сейчас полеты невозможны, когда видимость падает менее 800 м.

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Работы по реконструкции аэродрома также будут включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона с парковками для самолетов.

В этом году аэропорт хочет определить проектировщика работ, в 2022-м провести усиление поверхности аэродромных покрытий без прекращения полетов, а в 2023 году приступить к работам на полосе с закрытием аэродрома на принятие самолетов.

Предварительная стоимость работ - от 2,5 до 5 млрд грн. Эти средства планируется привлечь из бюджета Киева, госбюджета или использовать смешанное финансирование.

Напомним, международный аэропорт "Киев" станет больше. Решение о выделении аэропорта земельного участка для расширения приняли на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.