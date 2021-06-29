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вторник, 29 июня 2021 15:48

Адская жара в Украине бьет новые температурные рекорды

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Адская жара в Украине бьет новые температурные рекорды
25 июня 2021-го стало самым жарким за последние 64 года. Фото: Reuters

В Киеве зафиксировали новые температурные рекорды. 26 июня после полудня столбик термометра показал +32,2°C, повторив максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое фиксировали в 1939 году.

Столбики термометров в ночь на 26 июня не опускались ниже +22,4°C, что на 1,8°C теплее, чем это было в 1901-м, сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского. 25 июня в столице также зафиксировали новый температурный рекорд. Среднесуточная температура воздуха составляла +28,3°C, что на 1,7°C выше рекордного значения температуры для этого дня в 1957 году.

"Максимальная температура воздуха после полудня 25 числа в столице поднялась до +35,4°C, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1885 году на 0,4°C. Минимальная температура воздуха 25 июня не опускалась ниже +21,0°C, что на 0,5°C теплее, чем это было в 1957-м", - говорится в сообщении.

Таким образом 25 июня 2021 года стало самым жарким за последние 64 года.

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23 июня Киев побил 75-летний температурный рекорд. В столице зафиксировали +34°C. В этот день в 1946 году в столице зафиксировали +33°C. Синоптики заявили, что это не предел. А уже 24 июня температура воздуха побила почти столетний рекорд.

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Дата
29
июня

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