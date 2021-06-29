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вторник, 29 июня 2021 12:48

На Украину надвигается шторм: где ждать непогоду

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На Украину надвигается шторм: где ждать непогоду
На Киев и область надвигается гроза и шквальный ветер. Фото: pixabay.com

Во вторник, 29 июня, в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.

Ожидается гроза и шквальный ветер, сообщил Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 29 июня порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В Украине до конца суток, кроме большинства южных областей, также прогнозируют грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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В Киевской области выпал град больших размеров. Его наблюдали в Фастове, Боярке, Бородянке и селе Белогородка Бучанского района.

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Дата
29
июня

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