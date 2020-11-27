"Яблочный" сезон: мужчина контрабандой вез гаджеты Apple на 500 тыс. грн

В Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" зафиксировали попытку ввезти гаджеты Apple последнего поколения без мытых платежей. Товары привез украинец из ОАЭ.

Среди обнаруженного - 7 упакованных новых Іphone12, 13 Iphone других моделей и 6 планшетов Ipad без упаковки, сообщила Киевская таможня Гостаможслужбы.

Автор: Киевская таможня Гостаможслужбы Товары вез украинец из ОАЭ

"Поскольку мужчина выбрал для прохождения таможенного контроля зеленый коридор, это значило, что перемещаемые им товары не подлежат налогообложению таможенными платежами. Кроме того, на вопрос таможенников мужчина сообщил, что не имеет с собой товаров, которые нужно письменно декларировать", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству пассажиру было пропущено как личные вещи Iphone 10XR, Iphone 10Х и 2 бэушных планшеты IPad.

Автор: Киевская таможня Гостаможслужбы

Согласно протоколу 18 телефонов и 2 планшеты изъяли до решения суда. Стоимость изъятого установят позже, но уже сейчас можно утверждать, что она составит около 500 тыс. грн.

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В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила схему вымогательства взяток сотрудников таможенного поста аэропорта "Борисполь". Они зарабатывали до $4 тис. с каждого рейса, пугая пассажиров