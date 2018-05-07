"85% Домашних собак иногда едят экскременты" - в Киеве появилась скандальная социальная реклама

7 мая на улицах Киева появились постеры с социальной рекламой, которая должна призвать убирать за собаками. Однако украинский бренд "ЛавГав", который разработал рекламу, пообещал заменить постеры после того, как в компанию обратилась одна из участниц фотосессии Анна Яковенко. Об этом модель написала на странице в Facebook.

По словам Анны, она и ее пес снялись в социальной рекламе еще в 2017 году. Однако о тексте рекламы ей тогда не сообщили.

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Рекламный постер содержит надпись: "Не доедай - убирай. 85% домашних собак иногда едят экскременты".

Автор: Анна Яковенко. Facebook Рекламный постер содержит надпись: "Не доедай - убирай. 85% домашних собак иногда едят экскременты"

"То, что написали, оскорбляет не только нас с рыжим и выставляет "говноедами", но и большинство собачников и не только. Текст очень двусмысленный, и читать его не очень приятно", - возмутилась девушка.

Автор: Анна Яковенко. Facebook Модель и ее пес снялись в социальной рекламе еще в 2017 году

Модель добавила, что директор компании Дмитрий Федоренко пообещал, что постеры с новым текстом установят не позднее вторника.

Американка Алисия Риюс профессионально фотографирует собак. Они у нее выступают в роли моделей. В своем проекте "Собачья жизнь" она решила сделать не банальные портреты, а целые коллажи.