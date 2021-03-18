7 станций столичного метро резко закрыли (ОБНОВЛЕНО)

Станции проверяют взрывотехники. Фото: Полиция Киева

В четверг, 18 марта, станции метро Театральная, Дворец спорта, Майдан Независимости, Крещатик, Академгородок, Красный хутор и Героев Днепра закрыли на вход и выход. На первых двух закрыты и пересадочные узлы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев потратил впечатляющую сумму на компенсацию проезда льготников

Станции Крещатик, Майдан Независимости и пересадочный узел проверили и открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

Проверка еще 5 станций продолжается.

С 1 января по 25 февраля 2021 года поступило 2 сообщения о минировании станций метро Киева. В 2020-м их было 31. Чаще всего заявляют о минировании 3 станций.