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четверг, 18 марта 2021 18:03

7 станций столичного метро резко закрыли (ОБНОВЛЕНО)

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7 станций столичного метро резко закрыли (ОБНОВЛЕНО)
Станции проверяют взрывотехники. Фото: Полиция Киева

В четверг, 18 марта, станции метро Театральная, Дворец спорта, Майдан Независимости, Крещатик, Академгородок, Красный хутор и Героев Днепра закрыли на вход и выход. На первых двух закрыты и пересадочные узлы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

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Станции Крещатик, Майдан Независимости и пересадочный узел проверили и открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

Проверка еще 5 станций продолжается.

С 1 января по 25 февраля 2021 года поступило 2 сообщения о минировании станций метро Киева. В 2020-м их было 31. Чаще всего заявляют о минировании 3 станций.

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