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среда, 24 февраля 2021 12:32

5-летний ребенок стал жертвой педофила, приехав в гости к бабе

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5-летний ребенок стал жертвой педофила, приехав в гости к бабе
В полицию обратилась мать 5-летней девочки. Фото: pixabay.com

В селе Березань Киевской области мужчина развращал 5-летнюю внучку своей сожительницы, которая приехала в гости к бабе.

Об этом информирует пресс-служба полиции Киевской области.

О развратных действиях мужчины сообщила в полицию мать пострадавшего ребенка.

"Женщина привезла дочь и сына к бабе в гости. Пока баба спала в другой комнате, ее 49-летний сожитель в нетрезвом состоянии совершал развратные действия в отношении девочки. Об этом рассказал сама ребенок, а также данный факт подтвердил старший брат, который стал свидетелем", - говорится в сообщении.

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Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

За преступление педофилу грозит заключение от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

На Киевщине 45-летний мужчина насиловал своих 2 дочерей 14 и 15 лет и снимал с ними порно, которым торговал в Даркнете. Кроме этого, мужчина продавал девушек как проституток украинцам и иностранцам.

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