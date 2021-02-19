13-летний школьник изнасиловал 7-летнего племянника

13-летний школьник изнасиловал 7-летненго племянника Фото: pixabay.com

В Киеве 7-летнего мальчика изнасиловал родной 13-летний дядя, двоюродный брат одного из родителей. У потерпевшего есть инвалидность.

Дядя остался присмотреть за ребенком по просьбе родителей, которые отошли на 30 мин., пишет Obozrevatel , ссылаясь на анонимный источник.

"После этого мальчик пожаловался родителям на боли в районе половых органов и рта", - сказал собеседник.

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Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина. Инцидент произошел на даче у подозреваемого. При первой же возможности мальчик обратился к прохожему за помощью с просьбой отвезти его в полицию.