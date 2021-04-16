25-летняя женщина бесследно исчезла по дороге к подруге

После исчезновения все аккаунты в соцсетях женщины удалены. Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве и области разыскивается 25-летняя Шишкова Владислава. 24 марта она ехала из Белой Церкви к подруге в Киев и бесследно исчезла. Место нахождения ее неизвестно, на связь с родными не выходит.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Отмечается, что телефон женщины выключен, а все аккаунты в соцсетях удалены.

Исчезнувшая Владислава была одета в зеленую куртку и черные штаны. Рост - 160-165 см, крепкого телосложения.

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Во Львове задержали злоумышленников, которые похитили и пытали бизнесмена. Они силой вывезли местного предпринимателя в лес, избивали и угрожали расправой над родными. Их нанял 30-летний мужчина, который одолжил у бизнесмена $200 тыс. и не хотел отдавать.