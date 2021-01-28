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четверг, 28 января 2021 12:01

10 дней поисков: из реки вытащили тело 25-летнего военного
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В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала в реке Лыбидь нашли тело 25-летнего военнослужащего, которого разыскивали 10 дней.

Об исчезновении сына сообщила жительница Винницкой области. По ее словам, в начале января он перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Фото: Полиция Киева

Мужчина исчез после того, как провел на поезд друзей по службе. Это установили благодаря записям с камер видеонаблюдения.

"Мы провели спецоперацию по розыску мужчины, опросили десятки свидетелей. Круглосуточно наряды полиции отрабатывали возможные маршруты движения пропавшего и установили, что военнослужащий находился у реки Лыбидь. Водолазы погружались в водоем, а кинологи со служебными собаками тщательно обследовали прилегающие территории. В результате мы нашли в воде тело винничанина", - рассказал начальник сектора криминальной полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Жувак.

Начали уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

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В заливе Собачье устье в Оболонском районе столицы местные жители обнаружили пакет с головой мужчины. Вскоре правоохранители нашли другие части тела.

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