Из канализации вытащили труп

В Голосеевском районе Киева в канализации обнаружили тело мужчины.
Об этом в Facebook сообщило сообщество dtp.kiev.ua.
"В канализации погиб человек. Район станции метро Демеевская - в колодце обнаружен труп", - говорится в сообщении.
Тело мужчины доставали спасатели. На месте работали правоохранители.
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В Святошинском районе Киева в канализации нашли труп. Тело перекрыло канализацию, от чего подтапливало подвалы ближайших домов.
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