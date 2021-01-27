Из канализации вытащили труп

В Голосеевском районе Киева в канализации обнаружили тело мужчины.

Об этом в Facebook сообщило сообщество dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua Трагедия произошла возле станции метро Демеевская

"В канализации погиб человек. Район станции метро Демеевская - в колодце обнаружен труп", - говорится в сообщении.

Тело мужчины доставали спасатели. На месте работали правоохранители.

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В Святошинском районе Киева в канализации нашли труп. Тело перекрыло канализацию, от чего подтапливало подвалы ближайших домов.