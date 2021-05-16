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понедельник, 17 мая 2021 11:05

Зонирование квартиры-студии: как стильно отделить зону отдыха
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Как зонировать тесную квартиру: 5 стильных способов
Фото: uutvdome.ru
Как зонировать тесную квартиру: 5 стильных способов
Как зонировать тесную квартиру: 5 стильных способов
Как зонировать тесную квартиру: 5 стильных способов
Как зонировать тесную квартиру: 5 стильных способов

В квартире-студии легко создать полноценную ночную зону. Для спального места отведите пространство в глубине квартиры в тихой части или у окна.

Можно выделять зоны цветом или различными покрытиями пола или стен, но делайте это аккуратно и выборочно. Квартира-студия будет выглядеть больше и просторнее, если она выполнена в едином стиле, в одной цветовой гамме.

1. Кровать-шкаф

С ним будет многофункциональное пространство. Все системы хранения скрытые и находятся в одном блоке.

2. Раздвижная перегородка

Полноценная раздвижная перегородка выглядит неплохо, днем ​​ее можно закрыть. Но спать придется с открытой, так как при таком подходе вам "не хватит" воздух.

3. Кровать-подиум

Для такой мебели нужно делать перепланировку. Построить куб: тщательно продуманная конструкция организует и место для сна, и вместительные скрытые объемы для хранения.

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4. Стеклянная перегородка

Прозрачные занимают мало место и не сдерживают поток света. Популярные перегородки с металлическими прямоугольными рамами в черном цвете.

5. Деревянные рейки

Такие рельсы ставят неплотно друг к другу, оставляя равномерную расстояние для большей прозрачности и проникновение света через забор. Их можно располагать горизонтально, закрепляя в раме.

Зонирование нужно как для просторного, так и для тесного помещения. Важно знать, какие приемы позволят получить максимально удачный результат. Некоторые решения следует планировать еще на этапе подготовки ремонта.

О них рассказывает дизайнер Антонина Казак.

uutvdome.ru
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