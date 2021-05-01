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воскресенье, 16 мая 2021 02:28

Золотая гостиная: как не переборщить с цветом
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Интерьер 2021: стильное оформление золотой гостиной
Фото: homediz.info
Интерьер 2021: стильное оформление золотой гостиной
Интерьер 2021: стильное оформление золотой гостиной
Интерьер 2021: стильное оформление золотой гостиной
Интерьер 2021: стильное оформление золотой гостиной

В этом сезоне модным является медный и золотой цвет в дизайне. С ними надо быть осторожным, чтобы комната выглядела аристократической.

Если она сделана в персиковом, бежевом цвете, то золотом можно подчеркнуть несколько деталей.

Золото будет отлично сочетаться с шоколадной гамме. Золотой цвет придаст особый блеск и света комнате, наполненной красивой деревянной мебелью и коричневыми покрывалами.

Интересно этот тон будет смотреться в сочетании с черным цветом. Но в этом случае черный оттенок должен преобладать.

Отличным решением будут черные пола, светлые стены, гарнитур черного цвета с золотыми элементами. Что касается других оттенков, то их нужно использовать максимально аккуратно.

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Правила для создания интерьера в золотой гамме:

1. Золотой цвет относится к светлым и теплым тонам, поэтому он поможет визуально увеличить пространство и сделает его светлее. Излишняя помпезность будет выглядеть вычурно. Идеальная пропорция использования данного цвета - это одна часть до трех.

2. Гостиную в золотых тонах помогут создать рамки для картин, светильники или другие аксессуары такого же цвета.

Для мебели лучше отдать предпочтение приглушенным оттенкам. Например, диван с позолоченными ножками или стулья с золотой обивкой.

3. При грамотном подходе золотой цвет можно вписать практически в любой дизайн, начиная от классики заканчивая минимализмом.

Чтобы создать золотой интерьер гостиной в минималистическом стиле достаточно соединить данный цвет с модными материалами и монохромной окраской. Воспроизвести барокко помогут золотые статуэтки и соответствующий текстиль.

Мировая карантин из-за коронавирус не помешал архитекторам закончить удивительные дома, а дизайнерам их обставить. Одним из таких является жилье из Коста-Рики, фотографии которого собраны в фотогалерее. После их просмотра остается только завидовать его владельцам. Оно просторное, светлое и сповнее молчаливого радости.

homediz.info
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