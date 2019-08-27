Жилье в стиле минимализма очаровывает изяществом и невероятным видом

Фото: arthurcasas.com

Архитектурная компания Studio Arthur Casas построила минималистическое жилье с панорамным видом на океанское побережье. Изюминкой проекта стала нестандартная планировка: вход в эти апартаменты расположен в их центральной части, тогда как спальни и другие помещения "разбросаны" по периметру. Сделали так, чтобы из каждой комнаты этого жилища открывался вид на океан.

Всего в апартаментах 5 спален с балконами и отдельной ванной при каждой. Есть также просторная гостиная, столовая зона и кухня. Общая площадь этого жилья составляет 520 квадратных метров. Указано на официальном сайте Studio Arthur Casas.

Построили эти апартаменты как сезонное жилье, предназначенное для семейного отдыха.

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В окружении одних лишь джунглей и океана обустроили пляжный дом с экзотическим интерьером, похожий на райский уголок. Участок под строительство выбрали на склоне холма, что позволило обеспечить роскошный вид на окружающие пейзажи.