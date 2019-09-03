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вторник, 03 сентября 2019 14:59

Жених Дженнифер Лопес избавляется от своего роскошного жилья
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Оформлен дом в стиле mid-century modern.
Фото: mansionglobal.com
Оформлен дом в стиле mid-century modern.
Оформлен дом в стиле mid-century modern.
Оформлен дом в стиле mid-century modern.
Оформлен дом в стиле mid-century modern.

Жених Дженнифер Лопес американский бейсболист Алекс Родригес продал за $4,4 свой дом на Голливудских холмах. Владел им с 2014 года. До того владелицей этой недвижимости была актриса Мерил Стрип. Родригезу ее продала за 4,8 миллионов.

Построен дом был в 1954 году. Площадь имеет 343 кв м. Спален в нем 4, ванных — 3,5. В самом доме и на заднем дворе есть зоны отдыха с камином. Также из удобств имеется бассейн с подогревом. Пишет известное издание Mansion Global.

Оформлен дом в стиле сmid-century modern. Для этого направления характерны следующие черты: применение простых материалов, минимум декора, свободная планировка и отсутствие лишних перегородок, преобладание светлых тонов, использование акцентных обоев. Дома в стиле mid-century modern имеют панорамное остекление. Цель этого — стереть границы между интерьером и экстерьером. Террасу пристраивают со стороны гостиных. Благодаря стеклянным раздвижным дверям она служит логическим продолжением внутреннего пространства дома.

Впервые Родригез выставил этот дом на продажу в ноябре прошлого года. Выручить в то время ожидал $6,5млн. Затем снизил цену до 5,25 миллионов. В конце концов вынужден был еще раз сделать скидку.

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Известная певица сделала суперскидку на свой уединенный особняк. Общая площадь жилого пространства в нем охватывает почти 1400 квадратных метров. Помимо стандартных удобств, есть домашний кинотеатр и полностью укомплектованная тренажерная.

mansionglobal.com
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