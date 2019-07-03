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среда, 03 июля 2019 12:56

Замок на воде: средневековое здание поражает уютным интерьером
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Это историческое здание XVI века превратили в уютное жилье с современным интерьером. Сдают нынче в аренду по цене 300 евро/ночь.
Фото: boutique-homes.com
Это историческое здание XVI века превратили в уютное жилье с современным интерьером. Сдают нынче в аренду по цене 300 евро/ночь.
Это историческое здание XVI века превратили в уютное жилье с современным интерьером. Сдают нынче в аренду по цене 300 евро/ночь.
Это историческое здание XVI века превратили в уютное жилье с современным интерьером. Сдают нынче в аренду по цене 300 евро/ночь.
Это историческое здание XVI века превратили в уютное жилье с современным интерьером. Сдают нынче в аренду по цене 300 евро/ночь.

В хорватском городе Сплит сдают в аренду бывшую крепость. Построена она была в XVI веке монахами-бенедиктинцами для защиты от турок, которые устраивали в регионе грабежи. Находится здание у кромки Адриатического моря.

Стены бывшей крепости возведены из известняка. Интерьер обновлен, оформлен в современном стиле с преобладанием бело-коричневых тонов. Особой уютности ему придает наличие древесины и натурального камня. Пишет boutique-homes.

На первом этаже обустроены гостиная с дровяной печью, кухня и столовая. Все эти зоны объединены в одно пространство. Наверху находятся 2 спальни с двуспальными кроватями и столько же ванных комнат.

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Снаружи, вдоль стены сооружения, обустроена открытая терраса с обеденной зоной и небольшим садом. Оттуда можно любоваться аутентичностью этого исторического здания и красотой окружающих пейзажей.

Нынче бывшую крепость сдают в аренду. Стоимость одной ночи там составляет 300 евро.

Airbnb запустил люксовый аналог, благодаря которому можно арендовать отдельную виллу, замок или целый остров. Средняя цена за неделю проживания в жилищах, оренда которых доступна через новое приложение, составляет $14 тысяч. Средняя стоимость недельного "владения" островом достигает $1 млн.

boutique-homes.com
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03
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