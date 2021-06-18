Выбрали идеальную постель для спасения от жары

В жару надо стелить шелковую постель. Она скользкая, но прохладная. Минусом является возможность образования затяжек и чувствуется любая шероховатость на коже. Практичнее взять из льна через массажный эффект.

Об этом рассказал Gazeta.ua Ярослав Дечанский, эксперт по нанесению рисунка на текстиль столичной фабрики.

"Самыми популярными являются наборы из бязи, бамбука и сатина. Они приятны в использовании и не требуют особого ухода. В них нити переплетены крестообразно. Натуральные материалы служат годами, но стоят вдвое дороже синтетику. Недостатком является твердая текстура к стирке", - пояснил специалист .

Востребованы спальни наборы:

1. Сейчас востребована постель из бамбукового волокна. Его главным отличием от других тканей являются антибактериальные свойства. А еще бамбук мягкий и экологический, за что его покупают для детей.

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2. Сатиновое постельное белье охлаждает, как шелковая, но ухаживать за ней легче. Благодаря плотному скручивания нити, ткань имеет глянцевую поверхность. Это элитное полотно с особым способом плетения пряжи. В ней объединены тонкие и очень закрученные нити, из которых получается гладкая ткань.

3. Универсальным выбором является хлопковое постельное белье через мягкость на ощупь и хорошо пропускания воздуха. Она не "парит" и не вызывает раздражений, что особенно важно для чувствительной кожи. Быстро высыхает после стирки. Если хорошо встряхнуть и ровно развесить - не нужно гладить.

Спальня станет место черпания сил, если ее правильно обставить. Главные аксессуары, на которые следует обратить особое внимание - шторы и диван. Обычный и нехитрый дизайн, если там они выполнены из одного материала. Такая спальня выглядит очень красиво. Чаще всего подобный дизайн используется в номерах знаменитых отелей.