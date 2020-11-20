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пятница, 20 ноября 2020 16:42

Впечатляющая спальня: показали интерьеры в синих тонах
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Фото: remontbp.com

В спальне важно создать не только комфортное спальное место, но и в целом уютный интерьер. В последнее время все чаще в качестве основного цвета синий. Он успокаивает и помогает сохранить внутреннюю гармонию.

Диапазон оттенков велик: от нежного лавандового до глубокого синего тона. Поэтому интерьер может быть как темным, так и светлым. Если же необходимо создать особо уютную с ноткой загадочности атмосферу, смело выбирайте глубокий синий цвет для ее оформления.

Что касается сочетания с другими оттенками, то оно также может быть различным. Комбинируя синий и белый или бежевый цвет, получится создать воздушное пространство. Если же вместо него использовать серые тона, то это сразу же сделает помещение лаконичным. Любителям классических интерьеров безусловно понравится коричнево-синее оформление спальни. Если придать помещению золотые акценты, получится изысканный стиль.

Синий цвет стен в спальне прекрасно дополняет темно-коричневый гарнитур. Несомненно, такой вариант выберет для себя далеко не каждый. В основном их предпочитают любители классического интерьера. Сторонникам современных решений рекомендуем присмотреться к мебели из светлого дерева и металлических деталей. Также вполне привлекательно выглядят вставки из стекла. Они визуально расширяют пространство и делают его светлее.

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Что касается цветового решения для кровати, то в данном вопросе стоит ориентироваться больше на собственные предпочтения. Ведь она совсем не обязательно должна соответствовать оттенку остальной мебели. Очень хорошо выглядит кровать в цвет акцентной стены синего цвета.

Важную роль иметь качественный текстиль. Это могут быть пледы, декоративные подушки или что-то другое. Они имеют не только декоративное, но и практическое значение. Кроме того, профессионалы всегда советуют использовать в оформлении помещения комнатные растения и живые цветы.

Стиль минимализма в доме всегда создает ощущение убранного жилья. Такой интерьер выглядит очень стильно и изящно. Это очень популярное направление в дизайне. Основными характеристиками являются прямые линии, сплошные поверхности, низкая мебель и нейтральные оттенки.

remontbp.com
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