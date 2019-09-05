Вопреки законам гравитации: на песчаном холме построили дом неординарной формы

Фото: viktorsorless.com

Среди песчаных дюн побережья Дании на верхушке холма построили дом в форме лежащего креста, зависшего в воздухе. "Лежит" он на здании-подставке, внутри которой оборудована прихожая. На создание проекта автора вдохновил фильм "Призрак" французского режиссера Романа Полански.

Построили дом из экологически чистых материалов. Оформили в современном стиле. Сделали так, чтобы атмосфера внутри менялась в зависимости от времени суток и угла падения света. Указано на официальном сайте автора проекта — норвежской компании Studio Viktor Sørless.

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На поросшем тропическим лесом побережье построили дом с экзотическим интерьером. Место под строительство выбрали на холме, с которого открывается панорамный вид на океан. За счет удачного месторасположения и колоритного оформления на манер традиционных мексиканских хижин превратили это жилье в райский уголок.