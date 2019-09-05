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четверг, 05 сентября 2019 15:06

Вопреки законам гравитации: на песчаном холме построили дом неординарной формы
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Дому придали форму лежащего креста, который завис в воздухе, опираясь на "подставку".
Фото: viktorsorless.com
Дому придали форму лежащего креста, который завис в воздухе, опираясь на "подставку".
Благодаря расположению дома на возвышенности из каждой его комнаты открывается невероятный вид на окружающие пейзажи.
Благодаря расположению дома на возвышенности из каждой его комнаты открывается невероятный вид на окружающие пейзажи.
Дому придали форму лежащего креста, который завис в воздухе, опираясь на "подставку".

Среди песчаных дюн побережья Дании на верхушке холма построили дом в форме лежащего креста, зависшего в воздухе. "Лежит" он на здании-подставке, внутри которой оборудована прихожая. На создание проекта автора вдохновил фильм "Призрак" французского режиссера Романа Полански.

Построили дом из экологически чистых материалов. Оформили в современном стиле. Сделали так, чтобы атмосфера внутри менялась в зависимости от времени суток и угла падения света. Указано на официальном сайте автора проекта — норвежской компании Studio Viktor Sørless.

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На поросшем тропическим лесом побережье построили дом с экзотическим интерьером. Место под строительство выбрали на холме, с которого открывается панорамный вид на океан. За счет удачного месторасположения и колоритного оформления на манер традиционных мексиканских хижин превратили это жилье в райский уголок.

viktorsorless.com
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Дата
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