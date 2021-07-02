Висячий дом в тропиках поражает видом

Фото: dezeen.com

Индийский город Бангалор славится тропическим климатом и красивыми пейзажами. Этим пользуются архитекторы, делая мало глухих стни. Жалюзи легко снимаются и открывают вид на извилистые дорожки, манго и банановые деревья.

Об этом пишет Dezeen

Новый дом подняли дом над землей, чтобы увеличить угол обзора местности. Это позволило расположить под домом оригинальную обеденный зонуз бассейном

Жилье состоит из трех блоков из бетона. Первый это двухэтажный блок с гостиной и столовой на одном уровне, спальня и кабинет - на другом.

Там есть арочные дверные проемы, дубовые ставни, колонны, плавающие лестницы и свисающие плиты крыши. Благодаря ему кажется, что дом висит.

Дизайнеры Чандрашекар и Баша разрабатывали этот дом, чтобы он гармонизировал и вдохновлял, а не шокировал или доминировал.

Рядом есть павильон - динамическая многофункциональная арена. Здесь можно провести вечернее вечер, художественную инсталляцию, танцевальный концерт или музыкальное свидание с одинаковым чувством.

Местная школа использовала его как классную комнату во время пандемии, и в ней проводилась представление в рамках ежегодного функционирования села.

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Чтобы минимизировать влияние здания на окружающую среду, ее электроэнергия производится с помощью солнечных панелей. Благодаря конструкции на открытом воздухе нет необходимости в механическом кондиционировании воздуха.

Уютные площадки на даче или пространстве беседки - то, что надо для атмосферного отдыха. Во время его организации необходимо ориентироваться на планирование дачи. В саду под деревьями можно поставить небольшие уличные качели или гамак, несколько удобных кресел и небольшой столик. Здесь все зависит от фантазии.