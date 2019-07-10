Вид очаровывает: на обрыве возвели роскошный дом с бассейном

Фото: canasarquitectos.com

В Коста-Рике на 40-метровой скале построили двухэтажный дом с многочисленными террасами и безбортним бассейном, обращенным в сторону океана. Назвали дом Кокоболо — в честь одноименного вида деревьев, растущих в этой местности.

Основную часть первого этажа дома занимают гостиная, кухня и столовая. Они объединены в одно пространство. Все имеют выход на террасу, которая с двух сторон окружает большой безбортний бассейн. За дальней стеной кухни есть еще 3 комнаты. В них обустроены кабинет, ванная и кладовая. Указывает компания-застройщик на своем официальном сайте.

На втором этаже дома, над гостиной, находится главная спальня. Из нее имеется выход на отдельную террасу с видом на океан. Рядом со спальней расположена главная ванная комната, окна которой выходят на лес.

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Над кухней и столовой оборудованы 2 спальни для гостей и гостевая ванная комната. Обе спальни имеют выход на общую для них террасу, открывающую вид на океан и часть материка.

В хорватском городе Сплит сдают в аренду бывшую крепость. Находится она у кромки Адриатического моря. Экстерьер этой средневекового сооружения сохранили аутентичным. Интерьер оформили в современном стиле.