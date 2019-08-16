В зарослях соорудили колоритную виллу, позволяющую сбежать от мирской суеты

Фото: airbnb.com

На тихоокеанском побережье Мексики построили уединенное жилье для отдыха. Представляет собой оно три отдельные сооружения на одном фундаменте. В 2-х из них обустроены спальни с ванной комнатой при каждой. В третьей — гостиная с кухней и столовой. Последнюю от сооружений, в которых оборудованы спальни, отделяет бассейн.

Основным материалом для строительства этого жилья застройщики выбрали бетон и кирпич из обожженной глины. Оформили все в минималистском стиле с рустикальная мотивами, пишет hiconsumption.

Ярких акцентов в интерьер не добавляли. Сделали так, чтобы вывести на первый план красоту окружающей природы.

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Архитектурная фирма Lund Hagem построила уютное жилище между скал. Крышу сделали такой, чтобы по форме напоминала каменный склон. Стены возвели из стекла. За счет этого создали иллюзию отсутствия границ между внутренним пространством дома и окружающей средой.