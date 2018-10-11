В постели посреди леса: показали невероятные дома с прозрачными стенами

Фото: beautifullife.info

На полуострове Агнабланах в Ирландии туристам предлагают пожить в пузыревидных гостевых домах. Изюминкой зданий являются абсолютно прозрачные стены и потолок. Принадлежат необычные помещения местному курорту Finn Lough.

Находятся дома-пузыри под открытым небом в лесистой местности. Это позволяет жителям находиться на лоне природы, не покидая благ цивилизации. В каждом из домов есть по 2 комнаты — спальня и ванная. Стены и потолок прозрачные только в первой. Там есть 2-местная кровать с балдахином, несколько удобных кресел, кофейный столик с кофеваркой, телескоп и зеркало в полный рост. Ванная комната в домах обставлена всем необходимым, пишет развлекательный ресурс beautifullife.info.

Обогрев в пузыревидных жилищах обеспечивает система теплого пола. Уединение в них гостям гарантировано: каждый дом имеет отдельный двор, попасть на территорию которого можно только через ворота, закрывающиеся на индивидуальный ключ.

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