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четверг, 11 октября 2018 14:35

В постели посреди леса: показали невероятные дома с прозрачными стенами
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Отдых в доме-пузырьке является идеальным вариантом для тех, кто хочет насладиться красотой природы, но не желает при этом покидать блага цивилизации.
Фото: beautifullife.info
Отдых в доме-пузырьке является идеальным вариантом для тех, кто хочет насладиться красотой природы, но не желает при этом покидать блага цивилизации.
Отдых в доме-пузырьке является идеальным вариантом для тех, кто хочет насладиться красотой природы, но не желает при этом покидать блага цивилизации.
Отдых в доме-пузырьке является идеальным вариантом для тех, кто хочет насладиться красотой природы, но не желает при этом покидать блага цивилизации.
Отдых в доме-пузырьке является идеальным вариантом для тех, кто хочет насладиться красотой природы, но не желает при этом покидать блага цивилизации.

На полуострове Агнабланах в Ирландии туристам предлагают пожить в пузыревидных гостевых домах. Изюминкой зданий являются абсолютно прозрачные стены и потолок. Принадлежат необычные помещения местному курорту Finn Lough.

Находятся дома-пузыри под открытым небом в лесистой местности. Это позволяет жителям находиться на лоне природы, не покидая благ цивилизации. В каждом из домов есть по 2 комнаты — спальня и ванная. Стены и потолок прозрачные только в первой. Там есть 2-местная кровать с балдахином, несколько удобных кресел, кофейный столик с кофеваркой, телескоп и зеркало в полный рост. Ванная комната в домах обставлена всем необходимым, пишет развлекательный ресурс beautifullife.info.

Обогрев в пузыревидных жилищах обеспечивает система теплого пола. Уединение в них гостям гарантировано: каждый дом имеет отдельный двор, попасть на территорию которого можно только через ворота, закрывающиеся на индивидуальный ключ.

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Ранее показали шикарный особняк, обустроенный в огромной пещере. Находится он в американском штате Арканзас. Сначала был построен как бомбоубежище. Сейчас является отелем с частным водопадом и вертолетной площадкой. Стоят сутки проживания в одном из номеров 200 долларов. Владельцы рассматривают и вариант продажи дома. Купить его можно за 2,75 млн долларов.

beautifullife.info
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Дата
11
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