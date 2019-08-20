В окружении природы: из сплошного бамбука соорудили роскошный трехэтажный дом

Фото: boutique-homes.com

В долине одной из самых живописных рек острова Бали построили трехэтажную виллу, которая по форме напоминает дом на дереве. Построили ее исключительно из бамбука, выращенного в этой же местности. Начиная со стен и пола и заканчивая мебелью и абажурами светильников — все в ней бамбуковое.

Спроектировали виллу как экологически "дружелюбное" жилье, оказывающее минимальное воздействие на окружающую среду. Все строительные работы проводили вручную, пишет boutique-homes.

Внутри обустроили 2 спальни с отдельной ванной комнатой при каждой, также просторную гостиную и небольшую кухню. На всех трех этажах сделали по террасе.

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В зарослях соорудили колоритную виллу, позволяющую сбежать от суеты. Оформили интерьер в минималистском стиле с рустикальными мотивами. Ярких акцентов не добавляли, чтобы вывести на первый план красоту окружающей природы.