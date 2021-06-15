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вторник, 15 июня 2021 11:15

В Mirson начался сезон летних скидок (PR)

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В Mirson начался сезон летних скидок (PR)
На официальном сайте Mirson выставлены позиции со скидкой до 70%

Крупнейший производитель домашнего текстиля с фабрикой в Украине начал готовиться к сезону заранее. Компания предлагает не ждать до последнего и воспользоваться распродажей одеял и подушек по летним ценам.

Практика скидок в летний период широко приветствуется среди покупателей, так как можно заранее купить нужные принадлежности и сэкономить значительную сумму. Например, в этот раз на официальном сайте Mirson выставлены позиции со скидкой до 70%, что непременно привлечет не только постоянных, но и новых клиентов. Более того, цены снижены практически на все товары, которых на сайте более 10 000.

На что обратить внимание

Производитель выпускает практически все, что касается домашнего текстиля и старается идти в ногу со временем как в качестве товаров, так и в дизайне. Наиболее широкий ассортимент составляют:

• одеяла
• подушки
• наматрасники
• постельное белье

Естественно, это далеко не весь перечень, но эти товары считаются одними из лучших в Украине, а если говорить об украинском производстве – лучшими. Компания регулярно входит в ежегодный ТОП производителей и зачастую оказывается на его вершине.

Прогрессивный подход и большой ассортимент позволяет выбрать и создать уют каждому потребителю. Огромный выбор подушек позволит найти подходящий вариант и аллергикам, и тем, для кого главное – это ортопедические свойства. Можно подобрать под рост, предпочтения в жесткости, размеры – всё, что душа и тело желают. Так, если рассматривать одеяла, то здесь вы найдете:

• пуховые одеяла
• бамбуковые
• антиаллергенные
• шерстяные
• хлопковые
• с эвкалиптом и т.д.

Естественно, есть все размеры – от детских и полуторных до "Евро". Одеяла отличаются наполнителем, материалом чехла, расцветкой и даже рисунком. Более того, можно выбрать полный комплект в одном стиле, что очень удобно. В этом вы можете убедиться сами, для этого достаточно перейти в каталог одеял https://mirson.ua/odejala/ и подробно изучить все данные.

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