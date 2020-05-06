Уютный дом из мусора: как сделать универсальное жилье

Фото: archidea.com.ua

Компания Invisible Studios построила микро-дом в лису недалеко от Бата, Англия. Его особенность в низкой стоимости и универсальности.

Домик площадью 40 кв. м - заостренная структура под названием "Трейлер" создан из старой древесины, найденной в лесу и материалов, сохранившихся из строительных отходов.

Тележка на колесах использовался для буксировки основания конструкции на место. На обоих фронтонах торцевые поликарбонатные панели позволяют естественному свету заполнять пространство, в то время как оконные проемы прорезаются на длинные стороны, а световые люки устанавливаются на крышу.

Конструкция облицована гофрированным стекловолокном и сталью, а внутренняя часть облицована листами предварительно использованной опалубочного фанеры. Столярные изделия, в том числе две лестницы, сделанные из фанеры. Рифленый материал свисает с обоих концов, создавая защищенное крыльцо, где можно оставить уличную обувь.

Внутри прямоугольного плана является жилое пространство, которое проходит по всей длине конструкции, с газовой плитой посередине. Туалет и небольшая зона для приготовления пищи расположены с обеих сторон в самой широкой части гексагональной структуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дешево и удобно: посоветовали оригинальные варианты лестницы

Во вьетнамском городе Ха Лонг построили жилье, которое разрушает понятие классической городской архитектуры в стране. Промышленное, однако прибрежный город расположен в 160 километрах от столицы страны Ханой. Жилье расположено на берегу моря и гармонично сосуществует с окружающей средой. Основная концепция дома - создать пространство, где люди могут жить в лесу.