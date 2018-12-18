Уютные апартаменты Кейт Миддлтон выставили на продажу

Фото: dailymail.co.uk

Родители Кейт Миддлтон продают 3-спальные апартаменты в историческом районе Лондона. Именно в них герцогиня Кембриджская проживала до брака с принцем Уильямом. Делила это жилье с младшей сестрой Пиппой.

Продаются апартаменты Миддлтонов полностью меблированными. Интерьер их оформлен преимущественно в нейтральных тонах, пишет известное британское издание Dailymail.

Приобретены апартаменты были в 2002 году по цене 780 тысяч фунтов стерлингов. Сейчас за них просят 1,95 миллионов, что в долларах эквивалентно почти 2,5 млн.

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Ранее показали роскошное жилье звезды популярного сериала "Сверхъестественное". В нем исполнитель одной из главных ролей телешоу живет вместе с женой и тремя детьми. Расположен дом актера на берегу озера во "Всемирной столице музыки" — техасском городе Остин. Площадь имеет почти 700 квадратных метров.