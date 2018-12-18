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вторник, 18 декабря 2018 16:20

Уютные апартаменты Кейт Миддлтон выставили на продажу
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Добрачное жилье герцогини продают почти за ,5 млн.
Фото: dailymail.co.uk
Добрачное жилье герцогини продают почти за ,5 млн.
Добрачное жилье герцогини продают почти за ,5 млн.
Добрачное жилье герцогини продают почти за ,5 млн.
Добрачное жилье герцогини продают почти за ,5 млн.

Родители Кейт Миддлтон продают 3-спальные апартаменты в историческом районе Лондона. Именно в них герцогиня Кембриджская проживала до брака с принцем Уильямом. Делила это жилье с младшей сестрой Пиппой.

Продаются апартаменты Миддлтонов полностью меблированными. Интерьер их оформлен преимущественно в нейтральных тонах, пишет известное британское издание Dailymail.

Приобретены апартаменты были в 2002 году по цене 780 тысяч фунтов стерлингов. Сейчас за них просят 1,95 миллионов, что в долларах эквивалентно почти 2,5 млн.

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Ранее показали роскошное жилье звезды популярного сериала "Сверхъестественное". В нем исполнитель одной из главных ролей телешоу живет вместе с женой и тремя детьми. Расположен дом актера на берегу озера во "Всемирной столице музыки" — техасском городе Остин. Площадь имеет почти 700 квадратных метров.

dailymail.co.uk
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