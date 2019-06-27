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пятница, 28 июня 2019 23:28

Уютная веранда: как обустроить идеальный отдых
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Фото: idei-dekoru.com

На веранде можно обустроить удобное место для отдыха. Там можно полежать, посидеть с чашечкой кофе утром или расслабиться в компании друзей.

Эта пристройка выступает связующим звеном в дуэте "дом - сад". Она призвана объединять в себе тепло домашнего очага и красоту окружающей природы.

Как обустроить пристройку, и какой выбрать дизайн веранды, чтобы он получился светлым и комфортным, приведены в галерее.

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От жары каждый спасается как умеет. Хочется тени, которую не всегда получается найти. В таком случае его надо делать самому.

Здесь пригодится терраса, которая выполняет роль не только лаунж-зоны, но и приносит холодок в дом.

Вариантов множество. Это может быть раскрыта огромная зонт, тент или арка с цветами.

idei-dekoru.com
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