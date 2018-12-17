Уединение на лоне природы: посреди леса построили уютный домик

Фото: hiconsumption.com

В лесах штата Нью-Йорк рядом с Катскильскими горами можно арендовать домик со всеми удобствами. Ночь в такой избушке стоит $240. Там есть 2 спальни и 2 отдельные ванные. Также обустроено открытого плана гостиную, смежную со столовой и кухней.

Дом стоит на частном участке площадью более 80 соток земли. К нему прилегает открытая терраса, с которой можно бесконечно наслаждаться живописным пейзажем и чистым лесным воздухом. Питается дом от солнечной энергии, пишет HiConsumption.

На придомовой территории этого лесного котеджа установлено уютную беседку. Неподалеку есть богатый рыбой ставок.

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Ранее показали коттедж со стеклянной стеной, который открывает своим обитателям сказочный вид на заснеженный лес. Находится этот дом в японском городе Нагано, на берегу живописного озера.