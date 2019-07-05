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пятница, 05 июля 2019 17:45

Удивительное превращение: старая церковь стала люксовым жильем с современным интерьером
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Из классического католического храма это здание превратилось в просторное жилье в стиле минимализма.
Фото: zecc.nl
Из классического католического храма это здание превратилось в просторное жилье в стиле минимализма.
Из классического католического храма это здание превратилось в просторное жилье в стиле минимализма.
Из классического католического храма это здание превратилось в просторное жилье в стиле минимализма.
Из классического католического храма это здание превратилось в просторное жилье в стиле минимализма.

Нидерландская компания ZECC превратила старый католический храм в роскошное жилье. Отдельные атрибуты церкви дизайнеры оставили: витражи, орган, изображение креста. Не отказались и от некоторой мебели. В частности использовали в интерьере церковные лавки.

Интерьер бывшей церкви оформили в минималистском стиле. Господствующим цветом выбрали белый. Это позволило обыграть витражные окна: солнечные лучи проходят сквозь разноцветное свинцовое стекло и отбрасывают на гладкие белые поверхности красочные блики. Чтобы создать дополнительный источник света, сделали мансардные окна. Указано на официальном сайте ZECC.

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Литовская компания превратила в стильное микрожилье заброшенный гараж. Сделала в нем открытую планировку. Обставила компактной мебелью, изготовленной на заказ.

zecc.nl
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