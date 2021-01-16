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воскресенье, 17 января 2021 06:31

Туалет стал привилегией богачей

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Автор: pinterest.com
  Pershyy zlyvnyy tualetnyy bachok vynayshly v Londoni . Tse zrobyv londonsʹkyy santekhnik Tomas Krepper. Vin vstanovlyuvav tualety dlya korolevy Viktoriyi. Do naydavnishykh sanitarno-hihiyenichnykh sporud mozhna vidnesty tualetni kimnaty v Mokhendzho-Daro, de chotyry tysyacholittya tomu vzhe isnuvaly kompleksni dobresystemy vidvodu vody i vidkhodiv. Tualet sydyachoho typu buv pobudovanyy v 2600 rotsi do nashoyi ery i nalezhav shumersʹkoyi tsarytsi. Pomyluvatysya na dyvo doistorychnoho tualetobudivnytstva mozhna y zaraz v brytansʹkomu muzeyi tualetu. U hromadsʹkyy tualet starodavni rymlyany khodyly ne lyshe za potreboyu — vin buv tsentrom filosofsʹkykh besid, tut ukladalysya uhody i pryznachalysya zustrichi. Za nayimenytishymy hromadyanamy Rymu i postiynymy vidviduvachamy tualetiv buly zakripleni svoyi stilʹchyky, yaki zihrivaly spetsialʹni raby. Vidviduvannya rymsʹkykh tualetiv bulo spravoyu azh niyak ne deshevoyu i dostupnoyu lyshe nayzabezpechenishym verstvam suspilʹstva. Bidnishi lyudy korystuvalysya vstanovlenymy na vulytsyakh Rymu posudynamy, yaki oporozhnyuvaly i vychyshchaly spetsialʹni lyudy, yaki otrymuvaly za svoyu robotu velyki hroshi. Sydinnya v rymsʹkomu suspilʹnomu tualeti roztashovuvalysya po perymetru prymishchennya, a fekaliyi nadkhodyly do spetsialʹno pidvedenykh kanaliv, yakymy postiyno tekla voda. Do rechi, rymsʹka kanalizatsiyna systema vvazhalasya odniyeyu z naydoskonalishykh. Odnak, utylizatsiya nechystot velasya dosytʹ prymityvnym sposobom: voda zabyrala yikh u nayblyzhchu richku. CHYTAYTE TAKOZH: Vrazhayuchi zminy: pokazaly zhytlo do i pislya remontu Suchasnyy mekhanizm zlyvu vody z bachka buvaye dvokh typiv. U pershomu vsya voda zlyvayetʹsya pry natyskanni na knopku abo pid chas pidyomu vhoru ruchky. U pershomu varianti peredbacheno dvi knopky dlya ratsionalʹnoho vykorystannya vody. Pry natyskanni na odnu z nykh zlyvayetʹsya lyshe nevelyku kilʹkistʹ vody, a za dopomohoyu druhoyi mozhna prybraty vsyu vodu z rezervuara. Shchob unyknuty problem vazhlyvo z'yasuvaty, u yakiy chastyni bachka stalasya polomka i pereviryty vsi detali. Dlya tsʹoho potribno perekryty vodu na stoyaku, potim ochystyty rezervuar. Potribno znyaty kryshku bachka i demontuvaty knopku, prokrutyvshy yiyi proty hodynnykovoyi strilky. Abo pidchepyty hostrym predmetom i znyaty. Podviynu knopku znyaty prosto: slid natysnuty na malenʹku, potim na velyku polovynky mekhanizmu i krutyty, ne znimayuchy natysku, proty hodynnykovoyi strilky. Koly bachok vidkrytyy, prystupayte do perevirky nalyvnoyi klapana. Dlya tsʹoho pidnimitʹ vazhilʹ poplavtsya. Yakshcho pislya tsʹoho voda prodovzhuye nadkhodyty v bachok, to mekhanizm vzhe ne mozhe yiyi vtrymaty. Ohlyanuty humovu prokladku. Yakshcho zlamalasya, to zaminyty yiyi. Povernuty mekhanizm na mistse. Yakshcho pislya tsykh manipulyatsiy voda vse shche protikaye, to potribno zaminyty zapirnyy klapan novym. Pered pokupkoyu, vizʹmitʹ staru detalʹ i sprobuyte znayty yiyi kopiyu abo analoh. Pro remont treba ne dumaty, a do nʹoho prystupaty. Prote karantynnyy rik zminyv stavlennya do zvychnykh rechey. Tomu u zmini prymishchennya treba pidkhodyty ne standartno. Varto navchytysya otrymuvaty zadovolennya vid protsesu remontu, a ne tilʹky vid rezulʹtatu. Ещё 3006 / 5000 Результаты перевода Первый сливной туалетный бачок изобрели в Лондоне
Pershyy zlyvnyy tualetnyy bachok vynayshly v Londoni . Tse zrobyv londonsʹkyy santekhnik Tomas Krepper. Vin vstanovlyuvav tualety dlya korolevy Viktoriyi. Do naydavnishykh sanitarno-hihiyenichnykh sporud mozhna vidnesty tualetni kimnaty v Mokhendzho-Daro, de chotyry tysyacholittya tomu vzhe isnuvaly kompleksni dobresystemy vidvodu vody i vidkhodiv. Tualet sydyachoho typu buv pobudovanyy v 2600 rotsi do nashoyi ery i nalezhav shumersʹkoyi tsarytsi. Pomyluvatysya na dyvo doistorychnoho tualetobudivnytstva mozhna y zaraz v brytansʹkomu muzeyi tualetu. U hromadsʹkyy tualet starodavni rymlyany khodyly ne lyshe za potreboyu — vin buv tsentrom filosofsʹkykh besid, tut ukladalysya uhody i pryznachalysya zustrichi. Za nayimenytishymy hromadyanamy Rymu i postiynymy vidviduvachamy tualetiv buly zakripleni svoyi stilʹchyky, yaki zihrivaly spetsialʹni raby. Vidviduvannya rymsʹkykh tualetiv bulo spravoyu azh niyak ne deshevoyu i dostupnoyu lyshe nayzabezpechenishym verstvam suspilʹstva. Bidnishi lyudy korystuvalysya vstanovlenymy na vulytsyakh Rymu posudynamy, yaki oporozhnyuvaly i vychyshchaly spetsialʹni lyudy, yaki otrymuvaly za svoyu robotu velyki hroshi. Sydinnya v rymsʹkomu suspilʹnomu tualeti roztashovuvalysya po perymetru prymishchennya, a fekaliyi nadkhodyly do spetsialʹno pidvedenykh kanaliv, yakymy postiyno tekla voda. Do rechi, rymsʹka kanalizatsiyna systema vvazhalasya odniyeyu z naydoskonalishykh. Odnak, utylizatsiya nechystot velasya dosytʹ prymityvnym sposobom: voda zabyrala yikh u nayblyzhchu richku. CHYTAYTE TAKOZH: Vrazhayuchi zminy: pokazaly zhytlo do i pislya remontu Suchasnyy mekhanizm zlyvu vody z bachka buvaye dvokh typiv. U pershomu vsya voda zlyvayetʹsya pry natyskanni na knopku abo pid chas pidyomu vhoru ruchky. U pershomu varianti peredbacheno dvi knopky dlya ratsionalʹnoho vykorystannya vody. Pry natyskanni na odnu z nykh zlyvayetʹsya lyshe nevelyku kilʹkistʹ vody, a za dopomohoyu druhoyi mozhna prybraty vsyu vodu z rezervuara. Shchob unyknuty problem vazhlyvo z'yasuvaty, u yakiy chastyni bachka stalasya polomka i pereviryty vsi detali. Dlya tsʹoho potribno perekryty vodu na stoyaku, potim ochystyty rezervuar. Potribno znyaty kryshku bachka i demontuvaty knopku, prokrutyvshy yiyi proty hodynnykovoyi strilky. Abo pidchepyty hostrym predmetom i znyaty. Podviynu knopku znyaty prosto: slid natysnuty na malenʹku, potim na velyku polovynky mekhanizmu i krutyty, ne znimayuchy natysku, proty hodynnykovoyi strilky. Koly bachok vidkrytyy, prystupayte do perevirky nalyvnoyi klapana. Dlya tsʹoho pidnimitʹ vazhilʹ poplavtsya. Yakshcho pislya tsʹoho voda prodovzhuye nadkhodyty v bachok, to mekhanizm vzhe ne mozhe yiyi vtrymaty. Ohlyanuty humovu prokladku. Yakshcho zlamalasya, to zaminyty yiyi. Povernuty mekhanizm na mistse. Yakshcho pislya tsykh manipulyatsiy voda vse shche protikaye, to potribno zaminyty zapirnyy klapan novym. Pered pokupkoyu, vizʹmitʹ staru detalʹ i sprobuyte znayty yiyi kopiyu abo analoh. Pro remont treba ne dumaty, a do nʹoho prystupaty. Prote karantynnyy rik zminyv stavlennya do zvychnykh rechey. Tomu u zmini prymishchennya treba pidkhodyty ne standartno. Varto navchytysya otrymuvaty zadovolennya vid protsesu remontu, a ne tilʹky vid rezulʹtatu. Ещё 3006 / 5000 Результаты перевода Первый сливной туалетный бачок изобрели в Лондоне

7 января 1861 году запатентовали смывной туалетный бачок. Это сделал лондонский сантехник Томас Креппер. Он устанавливал туалеты для королевы Виктории.

К древнейшим санитарно-гигиенических сооружений можно отнести туалетные комнаты в Мохенджо-Даро, где четыре тысячелетия назад уже существовали комплексные системы отвода воды и отходов.

Туалет сидящего типа был построен в 2600 году до нашей эры и принадлежал шумерской царицы. Полюбоваться на чудо доисторического туалетостроительства можно и сейчас в британском музее туалета.

В общественный туалет древние римляне ходили не только по необходимости - он был центром философских бесед, здесь заключались сделки и назначались встречи. По самыми именитыми гражданами Рима и постоянными посетителями туалетов были закреплены свои стульчики, которые согревали специальные рабы. Посещение римских туалетов было делом отнюдь не дешевой делом. Скорее даже привилегией богатых. Беднее люди пользовались установленными на улицах Рима сосудами, которые вычищали специальные люди, которые получали за свою работу большие деньги.

Сиденья в римском общественном туалете располагались по периметру помещения, а фекалии поступали в специально подведенных каналов, по которым постоянно текла вода. Кстати, римская канализационная система считалась одной из самых. Однако, утилизация нечистот велась довольно примитивным способом: вода уносила их в ближайшую реку.

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Современный механизм слива воды из бачка бывает двух типов. В первом вся вода сливается при нажатии на кнопку или во время подъема вверх ручки. В первом варианте предусмотрено две кнопки для рационального использования воды. При нажатии на одну из них сливается небольшое количество воды, а с помощью второй можно убрать всю воду из резервуара.

Чтобы избежать проблем важно выяснить, в какой части бачка произошла поломка и проверить все детали. Для этого нужно перекрыть воду на стояке, затем очистить резервуар.

Нужно снять крышку бачка и демонтировать кнопку, прокрутив ее против часовой стрелки. Или подцепить острым предметом и снять. Двойную кнопку снять просто: нужно нажать на маленькую, потом на большую половинки механизма и крутить, не снимая нажима, против часовой стрелки.

Когда бачок открыт, приступайте к проверке наливного клапана. Для этого поднимите рычаг поплавка. Если после этого вода продолжает поступать в бачок, то механизм уже не может ее удержать. Осмотреть резиновую прокладку. Если сломалась, то заменить ее. Вернуть механизм на место.

Если после этих манипуляций вода все еще протекает, то нужно заменить запорный клапан новым. Перед покупкой, возьмите старую деталь и попробуйте найти ее копию или аналог.

О ремонте надо не думать, а к нему приступать. Однако карантинный год изменил отношение к привычным вещам. Поэтому в изменении помещения надо подходить нестандартно.

Стоит научиться получать удовольствие от процесса ремонта, а не только от результата.

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Дата
17
января

Туалет стал привилегией богачей

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