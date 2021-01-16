Туалет стал привилегией богачей

7 января 1861 году запатентовали смывной туалетный бачок. Это сделал лондонский сантехник Томас Креппер. Он устанавливал туалеты для королевы Виктории.
К древнейшим санитарно-гигиенических сооружений можно отнести туалетные комнаты в Мохенджо-Даро, где четыре тысячелетия назад уже существовали комплексные системы отвода воды и отходов.
Туалет сидящего типа был построен в 2600 году до нашей эры и принадлежал шумерской царицы. Полюбоваться на чудо доисторического туалетостроительства можно и сейчас в британском музее туалета.
В общественный туалет древние римляне ходили не только по необходимости - он был центром философских бесед, здесь заключались сделки и назначались встречи. По самыми именитыми гражданами Рима и постоянными посетителями туалетов были закреплены свои стульчики, которые согревали специальные рабы. Посещение римских туалетов было делом отнюдь не дешевой делом. Скорее даже привилегией богатых. Беднее люди пользовались установленными на улицах Рима сосудами, которые вычищали специальные люди, которые получали за свою работу большие деньги.
Сиденья в римском общественном туалете располагались по периметру помещения, а фекалии поступали в специально подведенных каналов, по которым постоянно текла вода. Кстати, римская канализационная система считалась одной из самых. Однако, утилизация нечистот велась довольно примитивным способом: вода уносила их в ближайшую реку.
Современный механизм слива воды из бачка бывает двух типов. В первом вся вода сливается при нажатии на кнопку или во время подъема вверх ручки. В первом варианте предусмотрено две кнопки для рационального использования воды. При нажатии на одну из них сливается небольшое количество воды, а с помощью второй можно убрать всю воду из резервуара.
Чтобы избежать проблем важно выяснить, в какой части бачка произошла поломка и проверить все детали. Для этого нужно перекрыть воду на стояке, затем очистить резервуар.
Нужно снять крышку бачка и демонтировать кнопку, прокрутив ее против часовой стрелки. Или подцепить острым предметом и снять. Двойную кнопку снять просто: нужно нажать на маленькую, потом на большую половинки механизма и крутить, не снимая нажима, против часовой стрелки.
Когда бачок открыт, приступайте к проверке наливного клапана. Для этого поднимите рычаг поплавка. Если после этого вода продолжает поступать в бачок, то механизм уже не может ее удержать. Осмотреть резиновую прокладку. Если сломалась, то заменить ее. Вернуть механизм на место.
Если после этих манипуляций вода все еще протекает, то нужно заменить запорный клапан новым. Перед покупкой, возьмите старую деталь и попробуйте найти ее копию или аналог.
О ремонте надо не думать, а к нему приступать. Однако карантинный год изменил отношение к привычным вещам. Поэтому в изменении помещения надо подходить нестандартно.
Стоит научиться получать удовольствие от процесса ремонта, а не только от результата.
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