Топ-7 ошибок неопытных дизайнеров интерьера

Неудобства в только что отремонтированной квартире возникают чаще всего из-за ошибок на стадии дизайн-проекта. Здесь собраны критические моменты, на которые стоит обращать внимание, когда делаешь ремонт самостоятельно.

Автор: the-village.com.ua

1. Ванная комната - это место, где всегда влажно: сушится белье, идет пар от горячего душа, и просто постоянно течет вода из кранов. Непроработанные вентиляция станет причиной затхлого воздуха, появления ржавчины, разрушения плитки и набухание мебельных покрытий. Поэтому дизайнер должен проследить, чтобы вентиляционное отверстие не было перекрыто.

2. Светильники в ванной комнате в зоне прямого попадания воды должны соответствовать IP45 и не меньше. Для приборов, содержащиеся в ванной комнате, этот показатель будет не таким жестким. Важно не забыть и о защите от влаги всех розеток, а также о том, что они должны располагаться выше подводов воды.

3. Общее освещение должно давать равномерное и рассеянный свет. Эту функцию хорошо выполняют люстры, размещенные в центре комнаты. Такие зоны, как рабочая поверхность кухни, рабочий стол или зона для чтения, должны быть ярче освещены, чтобы глаза не перенапрягались.

4. Водяной полотенцесушитель стоит размещать как можно ближе к стояку горячей воды. Чем он дальше, тем больше снижается тепловая мощность прибора. Монтировать полотенцесушитель где угодно можно, только если она электрическая.

5. Часто дизайнер намечаются размеры дверей на чертежах, совсем забывая о наличник. Она не поместятся, если разместить двери вплотную к стене. Нужно отступать не менее 100 миллиметров.

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6. При раскладке плитки на стене, могут возникать место, где необходима подрезка. Иногда дизайнер не уделяет должного внимания углам, что приводит к узким срезок: они нарушают симметрию и кажутся неаккуратными. Есть несколько способов решения этой проблемы. Например, вы можете сначала выяснить, сколько целых плиток можно разместить на стене. Затем провести ось относительно центра стены и выкладывать плитку соответствии с этим. Тогда раскладка по углам будет равномерной.

7. Часто бывает так, что в совместном пространстве используют два типа материалов. Стык можно замаскировать аккуратной металлической (латунной) вставкой или использовать силиконовый уплотнитель.

Столичный дизайнер и архитектор Сергей Махно гармонию называет главной в интерьере. Каким бы необычным он ни был. Гармония, или другими словами дзен, часто тяготеет к минимализму. Превращает комнаты на оазиса отдыха души. Для его создания нужны 3 шага.