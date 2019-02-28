Топ-7 комнатных растений, которые лучше очищают воздух. Фото с открытых источников.

Большинство декоративных растений не только украшают своим зелеными листьями дом, но и положительно влияют на микроклимат в доме. В частности, некоторые из них очищают воздух.

Спатифиллум. Очищает воздух от пыли, собирая его на письме. Поэтому нужно регулярно протирать его листья влажной губкой или устраивать ему теплый душ. Считается, что спатифиллум очищает воздух от вредных соединений, таких как угарный газ, бензол, формальдегид, бензол, этилбензол.

Хлорофитум. Лучше всего очищает воздух от вредных веществ, которые выделяются из мебели, ламината, газовой плиты. За сутки растение поглощает до 80% вредных микроорганизмов. Увлажняет воздух, как в почву добавить угля. Растение хорошо выращивать людям-аллергикам и больным респираторные заболевания.

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Алоэ борется с формальдегидом. Также, снижает содержание простейших микроорганизмов в среде. Ночью выделяет кислород и поглощает углекислый газ. Алоэ хорошо выращивать людям страдающим хроническими заболеваниями. Ведь растение известно и целебными свойствами своего сока.

Драцена впитывает более 70% вредных примесей, которые могут выделяться из некачественных синтетических покрытий, линолеума и ДСП. Перерабатывает все вредные соединения, а также уничтожает микробы. Драцена - мощный зеленый "фильтр". Она способна поглощать через листья и корни такие яды, как ксилол, бензол, формальдегид и трихлорэтилен и обезвреживать их.

Фикус. Листья растения способны активно поглощать формальдегид - до 10 мг / час. Его можно сравнить с пылесосом.

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Монстера не только обогащает помещение кислородом и озоном, но и улучшает микроклимат, создает комфортный уровень влажности. Поглощает формальдегид, который выделяют некоторые строительные материалы. Выделяет биологически активные вещества, которые помогают бороться бактериями, вирусами и грибками.

Это растение является настоящим барометром. Она имеет способности предсказывать погоду. Перед началом грозы, на ее листьях появляются капли воды. Но ее сок вреден для человека. Вызывает ожог кожи.

Кактус. Лучше покупать кактус с длинными иглами. Такие, убивают микробы и снижают вредную ионизацию воздуха, защищая от электромагнитного излучения. Растение рекомендуют ставить в комнатах, где есть компьютер и телевизор. Для нормального роста им необходимо много тепла и света.

Семен и Яна Гарига из Тернопольской области единственные в регионе выращивают микрозелень методом гидропоники. Живут супруги в селе Дереневка, что в Теребовлянском районе.