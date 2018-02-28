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четверг, 01 марта 2018 05:28

Топ-5 строительных идей для квартиры в 2018 году
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В 2018 будет о чем угодно, но не будет нейтральных тонов
Фото: freshome.com
Большой вес наберут антикварные и винтажные элементы

Дизайнеры дали советы о трендах в обустройстве жилых помещений. Эксперты дали несколько интересных прогнозов для украшения квартир в 2018 году.

Смелые цвета

"В 2018 будет о чем угодно, но не будет нейтральных тонов. Феерия цветов всей палитры и их сочетания. Особенно уместны будут золотой, красный и оранжевый цвета", - сообщил Рейне Ричардсон, дизайнер из Техаса, США.

По мнению дизайнера, большую роль играют элементы интерьера как ковры, подушки и одеяла, которые тоже должны быть смелых цветов.

Старинные аксессуары

"Большой вес наберут антикварные и винтажные элементы и мебель. Особенно интересным будет сочетание современных со старинными аксессуарами. Все зависит от вашего вдохновения. Главное - чтобы в помещение собственникам было комфортно и удобно," - сказала Келли Мирнк, владелица студии дизайна.
Особенно модным аксессуаром будут темного цвета лампы.

Смешанные виды обработки материалов

"Актуальным останется перемешивания металла с различными материалами. Это касается мебели, ванной и различных аксессуаров. Медь, бронза, латунь, золото и черный никель работают как в одиночку, так и в сочетании", - рассказала Сара Халингер из США.

Дизайнер рекомендует выбирать доминирующий металл, который должен гармонично сочетаться с деревом и композитными материалами.

Пол из широких досок

"Популярность широких досок будет на подъеме. 5-дюймовые широкие доски снова станут новой классикой. Более широкие доски представляют собой возврат к сельскому аб и наблюдается сильная тенденция к случайной ширины установок," - объяснила Сара Армстронг, эксперт из США.

Также будет популярным дизайнерский ход, когда между толстые доски на полу будут вставлять тонкие.

Открытые пространства

"В этом году увидим переход к проектированию пространства на основе того, как люди хотят жить. Они не хотят общий дом, который выглядит как журнал. Проектировщики должны использовать пространство квартиры так, чтобы это было сначала комфортно, а уже потом - красиво," - объяснила Энни Кавп, владелец дизайнерского центра.

Эксперты уверены, что акцент на функционировании пространства не изменится в плоскость красоты и тонкостей эстетики.

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Правильное сочетание оттенков в оформлении кухни - залог уюта, комфорта и здорового аппетита. Грамотный цветовой дизайн может успешно подкорректировать неудачную геометрию комнаты. Оперируя светлыми и темными, холодными и теплыми тонами, можно создавать абсолютно непредсказуемые, впечатляющие иллюзии.

Freshome
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