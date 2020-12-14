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вторник, 15 декабря 2020 02:28

Топ-15 идей, как украсить дом с помощью елочных ветвей
15

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Не нужно ограничивать фантазию при создании новогоднего декора, ведь это идеальное время для экспериментов.
Фото: idei-dekoru.com
Не нужно ограничивать фантазию при создании новогоднего декора, ведь это идеальное время для экспериментов.
Не нужно ограничивать фантазию при создании новогоднего декора, ведь это идеальное время для экспериментов.
Не нужно ограничивать фантазию при создании новогоднего декора, ведь это идеальное время для экспериментов.
Не нужно ограничивать фантазию при создании новогоднего декора, ведь это идеальное время для экспериментов.

Главный атрибут новогодних и рождественских праздников - елка. Если же возможности установить ее нет - стоит запастись хвойными ветками. ИЗ них можно изготовить множество оригинальных элементов декора для дома. Самые популярные: венки на дверь, украшения на стены, миниатюрные елки и букеты.

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Но если у вас есть время и желание, задачу можно усложнить и создать целую новогоднюю композицию. Особенно очаровательно она будет выглядеть на праздничном столе.

Стиль декорирования лучше выбрать тот, который вам по вкусу. Ведь можно сделать как сдержанный эко-декор для скандинавского интерьера, так и волшебный и нарядный для классического. В этом деле ваша фантазия и воображение играет главную роль.

Не надо объяснять как красиво и правильно накрыть стол к Новому году, лучше просто показать. В галерее собрали атмосферные примеры для уютного застолья. Чтобы новогодний стол выглядел нарядно и гармонично, в его оформлении лучше не использовать более трех цветов и их оттенков.

zelenasadyba.com.ua
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