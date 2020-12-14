Топ-15 идей, как украсить дом с помощью елочных ветвей

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Главный атрибут новогодних и рождественских праздников - елка. Если же возможности установить ее нет - стоит запастись хвойными ветками. ИЗ них можно изготовить множество оригинальных элементов декора для дома. Самые популярные: венки на дверь, украшения на стены, миниатюрные елки и букеты.

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Но если у вас есть время и желание, задачу можно усложнить и создать целую новогоднюю композицию. Особенно очаровательно она будет выглядеть на праздничном столе.

Стиль декорирования лучше выбрать тот, который вам по вкусу. Ведь можно сделать как сдержанный эко-декор для скандинавского интерьера, так и волшебный и нарядный для классического. В этом деле ваша фантазия и воображение играет главную роль.

Не надо объяснять как красиво и правильно накрыть стол к Новому году, лучше просто показать. В галерее собрали атмосферные примеры для уютного застолья. Чтобы новогодний стол выглядел нарядно и гармонично, в его оформлении лучше не использовать более трех цветов и их оттенков.