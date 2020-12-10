Идеи сервировки новогоднего стола: дизайнерские подсказки

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Не надо объяснять как красиво и правильно накрыть стол к Новому году, лучше просто показать. В галерее собрали атмосферные примеры для уютного застолья. Чтобы новогодний стол выглядел нарядно и гармонично, в его оформлении лучше не использовать более трех цветов и их оттенков.

Не нужно ограничивать свою фантазию. Новогодняя сервировка с позолоченными элементами декора или, наоборот, с серебристыми столовыми приборами, посудой, украшениями - необычный вариант оформления праздничного стола, который придаст сказочной атмосферы и таинственности новогоднего торжества.

Бык любит все естественное, поэтому удачным решением будет использование в декоре новогоднего стола натуральных материалов. Например, можно выбрать льняную скатерть и салфетки, а на столе расставить икебаны из елочных веток и фруктов.

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На праздничный стол можно ставить стеклянные вазы с живыми цветами и елочными шишками, композиции из шаров всевозможных цветов и размеров. Чем больше елочные шары, тем эффективнее они выглядят в окружении предметов декора и праздничного посуды.

Яркими атласными лентами можно украсить ножки бокалов или перевязать салфетки из ткани вместо зажимов.

Обязательный атрибут новогоднего застолья - свечи в подсвечниках или без них. Даже если вы не будете их зажигать, а только расставите по столу, они придадут нотки изысканности вашему празднику.

Красиво оформленные подарки дарят ощущение предчувствия чуда при распаковке. Для этого не обязательно идти к мастерам. Можно и самому подобрать стильную обертку. Стоит добавить еловую ветку и красную ленту.