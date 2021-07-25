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вторник, 27 июля 2021 17:50

Терраса или веранда: что лучше сделать для отдыха на даче
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Терраса у дома фото-подсказки дизайна
Фото: zelenasadyba.com.ua
Терраса у дома фото-подсказки дизайна
Терраса у дома фото-подсказки дизайна
Терраса у дома фото-подсказки дизайна
Терраса у дома фото-подсказки дизайна

Ничто так не украшает здание, как хорошая пристройка. Она позволит семье и друзьям отдыхать на свежем воздухе с комфортом.

Не надо путать террасу с верандой. Последняя - часть дома, которая обязательно должна крышу. Ее можно сделать утепленной. Терраса же - отдельный открытый настил на специальном фундаменте. К ней удобно сделать легкий навес от солнечных лучей и дождя.

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Зону отдыха обустраивают мебелью, мангалом и инструментом для приготовления пищи.

Уютная терраса невозможна без растений. Они добавляют не только красоту, но и тень. Хорошим дополнением будут подушки, коврики и фонарики.

Вилла бетона в Сан-Франциско поражает естественной красотой. Дизайн в ней соблюден в светлых цветах. Бело-коричневая гамма у всех комнатах. Так они выглядят еще просторнее, чем есть на самом деле.

При строительстве объединили теплые и холодные материалы - камень и дерево. Балки на подвесном потолке идеальна дизайнерской особенностью.

zelenasadyba.com.ua
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