Терраса или веранда: что лучше сделать для отдыха на даче

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Ничто так не украшает здание, как хорошая пристройка. Она позволит семье и друзьям отдыхать на свежем воздухе с комфортом.

Не надо путать террасу с верандой. Последняя - часть дома, которая обязательно должна крышу. Ее можно сделать утепленной. Терраса же - отдельный открытый настил на специальном фундаменте. К ней удобно сделать легкий навес от солнечных лучей и дождя.

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Зону отдыха обустраивают мебелью, мангалом и инструментом для приготовления пищи.

Уютная терраса невозможна без растений. Они добавляют не только красоту, но и тень. Хорошим дополнением будут подушки, коврики и фонарики.

Вилла бетона в Сан-Франциско поражает естественной красотой. Дизайн в ней соблюден в светлых цветах. Бело-коричневая гамма у всех комнатах. Так они выглядят еще просторнее, чем есть на самом деле. При строительстве объединили теплые и холодные материалы - камень и дерево. Балки на подвесном потолке идеальна дизайнерской особенностью.