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среда, 02 декабря 2020 18:36

Шторы в детскую комнату: назвали основные нюансы выбора
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Фото: homediz.info

Шторы в детскую комнату должны не только украшать помещение, но и регулировать свет. Днем имеют пропускали солнечные лучи, а вечером - скрывали комнату от любопытных взглядов прохожих.

Правила выбора штор:

1. Сложные драпировки и множество складок никакой пользы, кроме накопления пыли на окне, не принесут. Изысканность и дороговизны штор могут оценить только взрослые, но дети хотят просто играть.

2. Ткань для штор имеет легко стираться, ведь будет часто мазаться.

3. Создавая интерьер комнаты для ребенка нужно учитывать, что серые и бледные тона не подходят для детской.

4. Рисунок на шторах должен быть прост и понятен для ребенка.

5. Если окна детской выходят на северную сторону или их затеняют деревья, добавить солнечного тепла помогут шторы в оранжевых или желтых тонах.

6. Важная эстетическая красота, соответствие стиля интерьера комнаты в целом.

7. Избегайте дорогих тяжелых тканей для портьер. Они собирают очень много пыли и вообще не предназначены для комнаты, в которой проводят большую часть времени дети.

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Практические родители выбирают римские шторы. Плотная равна ткань надежно закрывает оконные проемы. Можно выбрать как однотонные варианты, так и вошли в моду варианты с большими принтами.

Яркие цвета допускаются, если в помещении мало света. Если окна детской, наоборот, выходят на солнечную сторону, то можно использовать короткие занавески в пастельных тонах

Можно часто увидеть шторы в детскую комнату фото новинки с 3D-эффектом. Реалистичные картинки помогут создать в помещении волшебную атмосферу.

В дизайне современных квартир и домов возникает проблема с выбором кресел. При выборе стоит учесть необходимо массу нюансов. Для начала, определиться с назначением предмета мебели.

Для какой комнаты приобретается кресло (гостиная, спальня, детская, столовая или вспомогательное помещение). От места дислокации будет зависеть не только модель, но и ткань обивки, цветовое решение, функционал меблировки.

homediz.info
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декабря

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