Стильно и практично: как выбрать коврик в прихожую

Фото: remontbp.com

Для создания уютного жилья необходимо дополнять интерьер декоративными элементами. Например, вазами, картинами на стенах, светильниками, диванными подушками или напольными ковриками.

Привратники коврики можно стелить непосредственно внутри помещения и в нашем случае, это прихожая, так и снаружи. Среди популярных вариантов - коврики прямоугольной или овальной формы.

Это не только стильный элемент декора, который предназначен для сбора грязи и пыли с обуви. Коврики из ПВХ имеют разнообразный дизайн и выглядят более привлекательно своих резиновых родственников. Одно "но" - такие аксессуары трескаются и ломаются при низких температурах.

Подобные модели оснащены слегка возвышается бортиком по периметру и рельефной поверхностью, которая обеспечивает удаление песка и грязи с подошвы обуви. Бортики в этом случае предотвращают попадание загрязнений на напольное покрытие в прихожей. Подобные аксессуары считаются весьма удачным решением в случае непогоды - дождя, снега или снега с дождем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выбрать тумбочку для спальни под разные стили

Изделия, способные впитывать влагу, не позволяют ей распространяться на пол в прихожей является универсальным решением. Имеют резиновую основу и короткий ворс. Такие коврики отличаются прочностью, прекрасно выдерживают различные виды чистки, очень быстро высыхают и не скользят. И самое главное - подобный вид аксессуаров идеально подходит для семей, содержащих домашних животных.

Существуют дизайнерские приемы, с помощью которых можно скрыть зону кухни. Такое сочетание позволяет визуально увеличить пространство помещения и сделать его более эксклюзивным. Если вы все-таки решились на перепланировку, в первую очередь вам нужно получить разрешение на снос стены и продумать дизайн. Дизайн такой кухни-гостиной может быть достаточно разнообразным.