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пятница, 04 сентября 2020 09:20

Стильная или роскошная: как не ошибиться с люстрой на кухню
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Интерьер кухни 2020: показали модные люстры
Фото: remontbp.com
Интерьер кухни 2020: показали модные люстры
Интерьер кухни 2020: показали модные люстры
Интерьер кухни 2020: показали модные люстры
Интерьер кухни 2020: показали модные люстры

Освещение завершает или портит комнату. Особенно это касается кухни. Именно здесь собирается вся семья или гости.

Скандинавский, современный или индустриальный стиль требуют различных моделей люстры. Они доступны в различных стилях и вариантах. Особенно популярными для кухни является потолочные светильники с круглым абажуром - классика среди потолочных светильников.

Регулируемость - важнейшая особенность, которая идеально подойдет для освещения кухни. В комнате много уголков, где определены слишком мало света.

1. Люстры-прожекторы является идеальным решением этой проблемы. Они в основном многоточечные. Это очень практичные модели, особенно для помещений с большим количеством уголков и закоулков. Отдельные головки можно поворачивать в нужном направлении, в зависимости от личных потребностей.

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2. Еще одним трендом дизайна является подвесные люстры, которые вешают на кухне над столом. Его надо вешать так, чтобы видеть напротив человека, а не абажур. То же правило применяется и к освещению кухонных остривив, когда лампа не висит прямо над рабочей поверхностью. Стиль лампы можно выбрать по желанию, но ткань не рекомендуется из испарений и запахов на кухне.

3. Светодиодные люстры - это также потолочные светильники. Этот тип света чрезвычайно практичен. Такие люстры создают потрясающие аранжировки в комнате. Они особенно полезны в случае низких потолков и ограниченного пространства, будучи современными во всех отношениях. Данные люстры предлагают не только интересный, современный и минималистский дизайн, но и ультрамодные технологии, которые приносят много преимуществ.

Для роскошного вида кухни ее оформляют в стиле ампир. Он напоминает обустройства императорских покоев.

Дизайн характеризуется роскошью, которая проявляется повсюду. В прошлом стены были украшены богатой парчой, которые можно сегодня заменить недорогими материалами. Это обои и различные краски.

remontbp.com
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04
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