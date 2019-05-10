Средоточие уюта посреди леса: построили роскошный дом на дереве

Фото: airbnb.com

В лесистой местности английского графства Восточный Сассекс построили уютный дом на дереве со всем необходимым для комфортного проживания. Автором проекта является местная архитектурная компания Blue Forest.

Внутри дома обустроили 2 спальни, столько же ванных комнат, полностью оборудованную кухню и гостиную с дровяной печью. Внешне пристроили террасу, с которой открывается живописный вид на окружающие пейзажи. Указано на официальном сайте Blue Forest.

Название дом получил Buzzardry — слово производное от названия хищной птицы из семейства ястребиных. Это является указанием на то, что дом расположен на высоте, с которой человек сможет наблюдать за землей подобно ястребу.

Ныне Buzzardry сдают в аренду отдыхающим.

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Житель Полтавы во дворе своей дачи построил необычный дом на "куриных лапах". В этом жилище есть все коммуникации. Основной своей массой оно опирается на ствол яблони. Само же сделано из липовых и ивовых досок.