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среда, 14 августа 2019 11:37

Спрятаться от всего мира: между скал построили уютное жилище
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У жителей этого дома будет возможность постоянно ощущать близость к природе.
Фото: beautifullife.info
У жителей этого дома будет возможность постоянно ощущать близость к природе.
У жителей этого дома будет возможность постоянно ощущать близость к природе.
У жителей этого дома будет возможность постоянно ощущать близость к природе.
У жителей этого дома будет возможность постоянно ощущать близость к природе.

Норвежская архитектурная фирма Lund Hagem построила на безлюдном скалистом берегу акватории Скагеррак коттедж для отдыха. Разместили дом в окружении густой растительности.

Коттедж пристроили к скале. Крышу сделали такой, чтобы по форме напоминала каменный склон. Использовали для этого бетонные панели. Чтобы замаскировать стыки между ними, потолок в коттедже украсили дубовыми дощечками, пишет beautifullife.info.

Стены котеджа сделали стеклянными. Это позволило создать иллюзию отсутствия границ между внутренним пространством дома и окружающей средой. Также дало возможность наполнить комнаты большим количеством естественного света.

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Семейство Сайзленд из США поселилось на самом маленьком заселенном острове в мире. Это сделало их владельцами самого уединенного дома на планете. Остров, которым завладело семейство, имеет площадь всего 300 кв м. Кроме дома, на нем поместилась еще площадка для барбекю и дерево.

beautifullife.info
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