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понедельник, 07 мая 2018 05:28

Спасти кухню: назвали детали интерьера, которые давно пора сменить

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Спасти кухню: назвали детали интерьера, которые давно пора сменить
Рейлинги на кухне теряют свою актуальность. Фото: goodhouse.ru

Кухня, как и другие зоны жилья, должна быть функциональной и модной. Чтобы не делать ремонт с такой периодичностью, как меняются тренды, помещение можно частично обновить. Дизайнеры определили основные предметы, которые придают кухне устаревший вид.

Открытые полки. Они хорошо смотрятся в постановочных интерьерах, а на самом деле бесполезны. Это место лучше использовать не для сувениров, а для хранения принадлежностей в закрытых шкафах, пишет "Goodhouse".

Рейлинги. Предметы, висящие на крючках, со временем загрязняются, покрываются пылью. Даже при частом использовании. Поэтому мелкие аксессуары стоит спрятать в ящик.

Декоративные надписи, бумажки с рецептами, мотивационные плакаты. Они могут быть уместными в офисе. А на кухне вместо них можно повесить пару картин.

"Металлическая техника", то есть фасады серебряного цвета. Они отошли из моды. Если в интерьере не обойтись без "металлического" эффекта, используйте теплую палитру. Например, технику в цвете латуни, золота или бронзы.

Массивная сантехника, прежде всего краны. Они не всегда уместны, а вот выглядят претензиозный.

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Коричневые каменные поверхности с зелеными вкраплениями. Они выглядят слишком дешево, даже если камень натуральный и ценный.

Дерево цвета вишни. Обычно из него делали кухонные шкафы. Сейчас такой материал не актуален, потому что делает помещение "тяжелым".

Чтобы сделать удачный ремонт в ванной комнате, специалисты советуют не допускать нестыковки плитки на стенах и полу и не размещать сантехнику далеко от стояков. Также - придерживаться единого стиля в выборе смесителей, а осветительные приборы покупать специальные - влагостойкие.

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