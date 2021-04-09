Спальня богатых и успешных: стиль хай-тек доступен каждому

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Интерьер хай-тек невозможно без современных технологий. Он ассоциируется с богатством и успехом. Ему свойственны прямолинейность, четкие линии, стеклянные и металлические материалы.

Цветовая гамма в стиле сдержанная и лаконичная. Белый, черный, металлический, серый и бежевый цвета наполняют палитру этого стиля. Акцентные и яркие цвета так же допустимы, однако уже в меньшем количестве.

Особое внимание в спальне такого стиля уделяется фактурам, материала и деталям. Кровать может быть как простой прямоугольной формы, так и нестандартной круглой. Комод же можно выполнить в форме куба. Мебель в таком стиле отличается функциональностью, что отражается в дополнительных модулях, в пример можно привести кресло с выдвижной полкой или складным столиком.

Глянцевые фасады, хромированная фурнитура и ножки и использования металлических предметов особенно приветствуются в стиле хай-тек. В такой спальне нужно сохранить как можно большее количество свободного пространства, поэтому из массивных предметов оставьте только кровать и шкаф.

Декора в данном стиле используется минимальное количество, однако он все же есть. Исключение возникают большие картины с изображением города и небоскребов, высокие торшеры строгой лаконичной формы, большие напольные вазы, высокие зеркала и всевозможные металлические изделия.

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Одними из основных источников освещения в стиле является точечные встроенные светильники. Они выглядят минималистично, просто, стильно и отличаются своим удобством. Люстры должны быть лаконичны и обтекаемых геометрических форм.

Новинки в интерьере касаются не только оформления стен или пола, но и освещения. Базовые черный, белый и серый цвета в дизайне осветительных приборов является беспроигрышным вариантом. Здесь следует обратить внимание на наличие оконных проемов и расположения самого помещения. Комнаты, которые выходят на северную сторону, как правило, нуждаются в дополнительных источниках света не только в вечернее или ночное время.