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вторник, 03 сентября 2019 12:16

Создали оригинальную мебель, поражающую воображение
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Наиболее впечатляющие произведения мебельного искусства — те, которые максимально отражают наш современный взгляд на мир.
Фото: brightside.me
Наиболее впечатляющие произведения мебельного искусства — те, которые максимально отражают наш современный взгляд на мир.
Наиболее впечатляющие произведения мебельного искусства — те, которые максимально отражают наш современный взгляд на мир.
Наиболее впечатляющие произведения мебельного искусства — те, которые максимально отражают наш современный взгляд на мир.
Наиболее впечатляющие произведения мебельного искусства — те, которые максимально отражают наш современный взгляд на мир.

По словам британского профессора психологии Самуэля Д. Гослинга, мы используем свои дома, чтобы заявить о себе миру. Делаем это целенаправленно и осознанно. Заботясь о комфорте, стремимся одновременно отразить в интерьере свой характер и предпочтения. И мебельная индустрия этому активно способствует. Каждый раз она все больше расширяет ассортимент. Предлагает новые модели мебели, которые одновременно удивляют и вызывают восхищение.

Подборку новинок в мире мебельного искусства представило издание Bright Side.

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Интерьер может многое рассказать о владельце дома. Какие человек имеет предпочтения и интересы, каким является его характер — все это отражает обстановка в ее жилище. Лучше всего подчеркивает индивидуальность оригинальная мебель. Ассортимент ее поражает своим разнообразием. Даже среди книжных полок есть такие модели, которые одновременно сбивают с толку и вызывают желание стать их обладателем.

brightside.me
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Дата
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