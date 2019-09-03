Создали оригинальную мебель, поражающую воображение

Фото: brightside.me

По словам британского профессора психологии Самуэля Д. Гослинга, мы используем свои дома, чтобы заявить о себе миру. Делаем это целенаправленно и осознанно. Заботясь о комфорте, стремимся одновременно отразить в интерьере свой характер и предпочтения. И мебельная индустрия этому активно способствует. Каждый раз она все больше расширяет ассортимент. Предлагает новые модели мебели, которые одновременно удивляют и вызывают восхищение.

Подборку новинок в мире мебельного искусства представило издание Bright Side.

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Интерьер может многое рассказать о владельце дома. Какие человек имеет предпочтения и интересы, каким является его характер — все это отражает обстановка в ее жилище. Лучше всего подчеркивает индивидуальность оригинальная мебель. Ассортимент ее поражает своим разнообразием. Даже среди книжных полок есть такие модели, которые одновременно сбивают с толку и вызывают желание стать их обладателем.